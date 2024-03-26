Один из террористов прятался от правосудия на дереве в лесу
Один из террористов, которые устроили нападение на «Крокус Сити Холл», прятался от правоохранителей на дереве в лесу в Брянской области, сообщает «РЕН ТВ».
Как заявил один из сотрудников СОБР «Партизан» Управления Росгвардии по региону, после того, как их подразделению была поставлена задача задержать злоумышленников, они на месте проведения операции запустили коптер, а затем вместе с кинологом выдвинулись на поиски террориста.
В какой-то момент снайпер увидел на дереве тепловую цель. Силовики приказывали мужчине слезть на землю, но тот не реагировал. Тогда бойцы приняли решение рубить дерево. После этого обезвредили подозреваемого и передали сотрудникам МВД.
Чтобы остановить террористов, пришлось открыть огонь по колесам автомобиля, на котором убегали злоумышленники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru