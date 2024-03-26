Один из террористов прятался от правосудия на дереве в лесу

Как заявил один из сотрудников СОБР «Партизан» Управления Росгвардии по региону, после того, как их подразделению была поставлена задача задержать злоумышленников, они на месте проведения операции запустили коптер, а затем вместе с кинологом выдвинулись на поиски террориста.

В какой-то момент снайпер увидел на дереве тепловую цель. Силовики приказывали мужчине слезть на землю, но тот не реагировал. Тогда бойцы приняли решение рубить дерево. После этого обезвредили подозреваемого и передали сотрудникам МВД.

Чтобы остановить террористов, пришлось открыть огонь по колесам автомобиля, на котором убегали злоумышленники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

