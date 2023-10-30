Власти Дагестана: работу аэропорта Махачкалы восстановят в ближайшие дни
30 октября 202306:43
Работа воздушной гавани Махачкалы будет восстановлена в ближайшие дни, сообщает в Telegram правительство Дагестана.
Это произойдет после проведения проверочных и восстановительных мероприятий в аэропорту.
Ранее Минздрав Дагестана заявил, что в ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали 20 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru