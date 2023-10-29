СМИ: в аэропорт Махачкалы прибыл спецназ
29 октября 202321:14
В аэропорт Махачкалы направили бойцов спецназа, сообщает RT.
Отмечается, что собравшаяся у здания аэропорта толпа прорвала ограждение, проникла внутрь и на взлетную полосу. Полиция просит собравшихся разойтись.
Толпа ворвалась в аэропорт после прибытия рейса из Израиля. Работники аэропорта пытаются запереться в помещениях.
По информации издания «Подъем», толпа осматривает покидающие аэропорт автомобили. На выезде из воздушной гавани образовалась пробка, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК возбудил дело в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы
- «Краснодар» уступил ЦСКА и потерпел первое поражение в сезоне РПЛ
- Росавиация: аэропорт Махачкалы временно закрыт
- В ДНР убили семью из девяти человек
- СМИ: в аэропорт Махачкалы прибыл спецназ
- Армия Израиля предупредила об ударе по православной школе в Газе
- СМИ: у аэропорта Махачкалы толпа требует документы у прибывших из Израиля
- МИД Израиля вызвал российского посла из-за визита делегации ХАМАС в РФ
- В ЦАХАЛ заявили об уничтожении выходивших из тоннеля боевиков ХАМАС
- В Омской области обнаружили тела пенсионерки и ее дочери
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru