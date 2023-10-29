СМИ: в аэропорт Махачкалы прибыл спецназ

В аэропорт Махачкалы направили бойцов спецназа, сообщает RT.

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Отмечается, что собравшаяся у здания аэропорта толпа прорвала ограждение, проникла внутрь и на взлетную полосу. Полиция просит собравшихся разойтись.

Толпа ворвалась в аэропорт после прибытия рейса из Израиля. Работники аэропорта пытаются запереться в помещениях.

По информации издания «Подъем», толпа осматривает покидающие аэропорт автомобили. На выезде из воздушной гавани образовалась пробка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ИзраильАэропортМахачкалаДагестан

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