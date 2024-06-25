Во Франции назвали удар ВСУ по пляжу в Севастополе эскалацией
Удар Вооруженных сил Украины по пляжу в Севастополе является эскалацией, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо.
По его словам, Североатлантический альянс хочет развязать тотальную войну. Политик указал, что ни один из трех блоков-кандидатов на выборах во французский парламент не говорит об этом. Филиппо отметил, что нанесение этого удара стало возможным из-за поставок Киеву американских ракет ATACMS. Он призвал прекратить все поставки Украине.
Ранее МИД РФ заявил, что причастность США к теракту в Севастополе не вызывает сомнений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru