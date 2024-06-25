Во Франции назвали удар ВСУ по пляжу в Севастополе эскалацией

Удар Вооруженных сил Украины по пляжу в Севастополе является эскалацией, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

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По его словам, Североатлантический альянс хочет развязать тотальную войну. Политик указал, что ни один из трех блоков-кандидатов на выборах во французский парламент не говорит об этом. Филиппо отметил, что нанесение этого удара стало возможным из-за поставок Киеву американских ракет ATACMS. Он призвал прекратить все поставки Украине.

Ранее МИД РФ заявил, что причастность США к теракту в Севастополе не вызывает сомнений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаСШАСевастополь

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