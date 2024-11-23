ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над территорией Крыма
23 ноября 202407:42
Один украинский беспилотник самолетного типа сбили в Крыму. Об этом сообщило Минобороны.
По данным ведомства, прошедшей ночью военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты на территории России.
«Дежурными средствами ПВО один... беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — подчеркнули в министерстве.
Накануне вечером в Белгородской и Курской областях сбили пять беспилотников ВСУ.
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- ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над территорией Крыма
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru