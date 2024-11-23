ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над территорией Крыма

Один украинский беспилотник самолетного типа сбили в Крыму. Об этом сообщило Минобороны.

По данным ведомства, прошедшей ночью военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты на территории России.

«Дежурными средствами ПВО один... беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — подчеркнули в министерстве.

Накануне вечером в Белгородской и Курской областях сбили пять беспилотников ВСУ.

