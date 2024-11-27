Над Черным морем и Крымом уничтожили 25 украинских дронов
27 ноября 202412:40
Двадцать пять украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над акваторией Черного моря и территорией Крыма. Об этом заявили в Минобороны.
«С 08.30 до 10.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в министерстве.
Дроны были уничтожены и перехвачены дежурными средствами ПВО.
Минувшей ночью российские военные ликвидировали 22 беспилотника ВСУ над шестью регионами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru