Над Черным морем и Крымом уничтожили 25 украинских дронов

Двадцать пять украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над акваторией Черного моря и территорией Крыма. Об этом заявили в Минобороны.

Губернатор заявил об уничтожении пяти БПЛА в Севастополе

«С 08.30 до 10.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в министерстве.

Дроны были уничтожены и перехвачены дежурными средствами ПВО.

Минувшей ночью российские военные ликвидировали 22 беспилотника ВСУ над шестью регионами.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Черное МореКрымПВОБеспилотникиМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры