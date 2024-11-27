Средства ПВО сбили 22 дрона ВСУ над шестью регионами России

Двадцать два украинских беспилотника самолетного типа нейтрализовали над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА», — отметили в ведомстве.

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 10 беспилотников над Ростовской областью, семь – над Белгородской, два – над Воронежской. Кроме того, военные ликвидировали по одному дрону над Курской, Брянской и Смоленской областями.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Родионово-Несветайском районе региона сбили десять украинских БПЛА, пострадавших и разрушений нет, напоминает 360.ru.

