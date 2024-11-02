Над Брянской областью уничтожили два дрона ВСУ

Два украинских беспилотника сбили над Брянской областью. Об этом написал глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

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«Два... БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны», — указал губернатор.

Пострадавших в результате атаки нет, разрушений не зарегистрировано.

Накануне вечером над Брянской областью уничтожили один дрон ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиБрянская Область

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