Над Брянской областью уничтожили два дрона ВСУ
2 ноября 202406:31
Два украинских беспилотника сбили над Брянской областью. Об этом написал глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Два... БпЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны», — указал губернатор.
Пострадавших в результате атаки нет, разрушений не зарегистрировано.
Накануне вечером над Брянской областью уничтожили один дрон ВСУ.
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- Над Брянской областью уничтожили два дрона ВСУ
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru