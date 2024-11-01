Силы ПВО сбили 83 украинских беспилотника над регионами России за ночь
Силы ПВО сбили 83 украинских беспилотника над регионами России за ночь, сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что над Курской областью было сбито 36 БПЛА, еще 20 – над Брянской областью, над территорией Крыма – 12 дронов, восемь беспилотников перехватили над Воронежской областью, четыре – над Орловской, еще три – над Белгородской территорией.
Днем ранее более 20 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России за ночь. При этом в период с 20:30 до 22:00 31 октября средства противовоздушной обороны России уничтожили еще 41 беспилотник. В тот же вечер три дрона атаковали промышленные предприятия ТЭК в Башкирии. Глава республики Радий Хабиров сообщил, что в результате атак никто не пострадал и разрушений не произошло.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил о беспилотной атаке на Гудермес. В результате загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru