Силы ПВО сбили 83 украинских беспилотника над регионами России за ночь

Днем ранее более 20 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России за ночь. При этом в период с 20:30 до 22:00 31 октября средства противовоздушной обороны России уничтожили еще 41 беспилотник. В тот же вечер три дрона атаковали промышленные предприятия ТЭК в Башкирии. Глава республики Радий Хабиров сообщил, что в результате атак никто не пострадал и разрушений не произошло.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил о беспилотной атаке на Гудермес. В результате загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа, передает «Радиоточка НСН».

