Российская система ПВО сбила беспилотник над Брянской областью
1 ноября 202421:59
Российская система ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа ВСУ в небе над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.
По словам главы области, обошлось без разрушений и пострадавших, на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.
Глава региона выразил благодарность за работу российским военным.
Ранее беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского района, пострадали два человека. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российская система ПВО сбила беспилотник над Брянской областью
- Венгрия исключила вопрос о НАТО из соглашения с Украиной
- Первые четыре серии сериала «Преступление и наказание» выйдут 2 ноября
- Словакия присоединится к группе «Друзей мира» по Украине
- В деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились новые фигуранты из Ингушетии
- Фигуристка Валиева планирует возобновить карьеру после дисквалификации
- США выделят Украине новый военный пакет на $425 млн
- В «Юнармии» подтвердили взлом сайта движения
- Суд в Москве в декабре рассмотрит иск к «Самокату» после вспышки ботулизма
- Число погибших в Сербии при обрушении козырька вокзала возросло до 11
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru