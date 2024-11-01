Российская система ПВО сбила беспилотник над Брянской областью

Российская система ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа ВСУ в небе над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

В Херсонской области один человек погиб, двое пострадали из-за обстрелов ВСУ

По словам главы области, обошлось без разрушений и пострадавших, на месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Глава региона выразил благодарность за работу российским военным.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского района, пострадали два человека. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ГубернаторВСУБеспилотникиБрянская Область

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