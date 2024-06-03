Над Белгородской областью сбили БПЛА
Беспилотник ВСУ был сбит над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, дрон был уничтожен системами ПВО примерно в 12.30 мск.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, уточнил, что атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе подверглось село Долгое Валуйского городского округа. В результате его падения с последующей детонацией был поврежден автомобиль, припаркованный у частного жилого дома, также посечен забор. На месте трудятся оперативные службы.
Ранее сегодня белгородский губернатор сообщил, что для защиты от атак дронов ВСУ автобусы на приграничной территории в Белгородской области будут оборудованы средствами радиоэлектронной борьбы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru