Дрон ВСУ атаковал инфраструктурный объект связи под Белгородом

«Повреждены инфраструктурный объект связи и линия электропередачи. Временно без света остаются жители... с. Петровка, с.Толоконное и с.Соловьевка», — отметил губернатор.

Также из-за атаки на территории сельхозпредприятия осколками повреждена одна единица спецтехники.

Кроме того, в селе Веселая Лопань дрон-камикадзе ВСУ влетел в неиспользуемое здание коммерческого объекта, было повреждено остекление. Пострадавших в результате атак нет.

Ранее ВСУ обстреляли Шебекино, получил повреждения автомобильный мост, пишет 360.ru.

