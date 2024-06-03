Дрон ВСУ атаковал инфраструктурный объект связи под Белгородом
Украинский беспилотник самолетного типа сбросил три взрывных устройства в селе Петровка Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Повреждены инфраструктурный объект связи и линия электропередачи. Временно без света остаются жители... с. Петровка, с.Толоконное и с.Соловьевка», — отметил губернатор.
Также из-за атаки на территории сельхозпредприятия осколками повреждена одна единица спецтехники.
Кроме того, в селе Веселая Лопань дрон-камикадзе ВСУ влетел в неиспользуемое здание коммерческого объекта, было повреждено остекление. Пострадавших в результате атак нет.
Ранее ВСУ обстреляли Шебекино, получил повреждения автомобильный мост, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru