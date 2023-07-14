Курский губернатор сообщил о падении беспилотника в Курчатове

Падение беспилотного летательного аппарата произошло в ночь на пятницу в городе Курчатове. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

СМИ: в Курской области произошел взрыв

Ранее СМИ сообщили, что Курчатов атаковал самодельный дрон, в городе прогремел мощный взрыв, пишет «Свободная пресса». Предполагалось, что БПЛА сбили силы противовоздушной обороны.

«Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были. Частичные повреждения получил многоквартирный дом – у него посечены фасад и остекление», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Старовойт подчеркнул, что никто не пострадал.

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:БеспилотникиКурская Область

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