Курский губернатор сообщил о падении беспилотника в Курчатове
Падение беспилотного летательного аппарата произошло в ночь на пятницу в городе Курчатове. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт.
Ранее СМИ сообщили, что Курчатов атаковал самодельный дрон, в городе прогремел мощный взрыв, пишет «Свободная пресса». Предполагалось, что БПЛА сбили силы противовоздушной обороны.
«Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были. Частичные повреждения получил многоквартирный дом – у него посечены фасад и остекление», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Старовойт подчеркнул, что никто не пострадал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru