На камере убитого солдата ВСУ были кадры расправы над жителями Курской области
2 октября 202405:17
На камере, которая была прикреплена к каске одного из убитых военных Вооруженных сил Украины, имеются доказательства расправы над жителями одного из населенных пунктов в Курской области, сообщает РИА Новости.
Там же найден внедорожник, в бардачке которого лежали ювелирные украшения.
Ранее стало известно, что ВСУ потеряли на Курском направлении более 19 250 военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru