На камере убитого солдата ВСУ были кадры расправы над жителями Курской области

На камере, которая была прикреплена к каске одного из убитых военных Вооруженных сил Украины, имеются доказательства расправы над жителями одного из населенных пунктов в Курской области, сообщает РИА Новости.

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Там же найден внедорожник, в бардачке которого лежали ювелирные украшения.

Ранее стало известно, что ВСУ потеряли на Курском направлении более 19 250 военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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