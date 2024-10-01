ВСУ потеряли на Курском направлении более 19 250 военнослужащих

Вооружённые силы Украины за сутки потеряла на курском направлении 340 военнослужащих, двое украинских солдат сдались в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны: ВСУ лишились за неделю 16140 военных

В ведомстве указали, что всего за время боевых действий в Курской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 19 250 военнослужащих.

Также российские войска подбили 135 танков и 65 БМП, 98 бронетранспортеров и 859 боевых бронированных машин, 155 артиллерийских орудий.

Кроме того, были поражены 33 установки РСЗО, девять установок ЗРК, 38 станций РЭБ, а также 19 единиц инженерной и другой техники.

Ранее в Российском Красном Кресте заявили, что получили более пяти тысяч заявок на поиск родственников, пропавших в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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