ВСУ потеряли на Курском направлении более 19 250 военнослужащих
Вооружённые силы Украины за сутки потеряла на курском направлении 340 военнослужащих, двое украинских солдат сдались в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что всего за время боевых действий в Курской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 19 250 военнослужащих.
Также российские войска подбили 135 танков и 65 БМП, 98 бронетранспортеров и 859 боевых бронированных машин, 155 артиллерийских орудий.
Кроме того, были поражены 33 установки РСЗО, девять установок ЗРК, 38 станций РЭБ, а также 19 единиц инженерной и другой техники.
Ранее в Российском Красном Кресте заявили, что получили более пяти тысяч заявок на поиск родственников, пропавших в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru