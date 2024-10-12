NYT: ВСУ используют против РФ дроны с раскаленным металлом

ВСУ создали дроны, которые обливают российские позиции раскаленным металлом. Об этом сообщает американская газета «The New York Times».

По данным издания, при воспламенении, использующаяся в беспилотниках смесь, вызывает самоподдерживающуюся реакцию, в связи с чем возникшее возгорание практически невозможно потушить.

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Отмечается, что в ВСУ такое оружие называют «дроны-драконы».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ночью 12 октября десять беспилотников ВСУ атаковали нефтебазу в городе Ровеньки в ЛНР.

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:ОружиеВСУБеспилотникиУкраинаРоссия

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