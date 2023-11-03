Минобороны: украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Украины, сообщает Министерство обороны РФ.

Беспилотник сбили над Новой Деревней под Белгородом

Это произошло над Белгородской областью. Беспилотник был самолетного типа.

Киев пытался атаковать объекты около 23:45 мск.

Ранее в районе Крыма уничтожили шесть украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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