Минобороны: украинский беспилотник сбили над Белгородской областью
3 ноября 202300:03
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат Украины, сообщает Министерство обороны РФ.
Это произошло над Белгородской областью. Беспилотник был самолетного типа.
Киев пытался атаковать объекты около 23:45 мск.
Ранее в районе Крыма уничтожили шесть украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru