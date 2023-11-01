Беспилотник сбили над Новой Деревней под Белгородом

Беспилотник самолетного типа сбили над селом Новая Деревня в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

ПВО уничтожила два дрона ВСУ в Брянской и Курской областях

По его словам, предварительно, никто не пострадал.

Ранее системы ПВО перехватили два украинских БПЛА в Курской области, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаВСУБелгородская областьБеспилотникиПВО

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