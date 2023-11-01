Беспилотник сбили над Новой Деревней под Белгородом
1 ноября 202313:37
Беспилотник самолетного типа сбили над селом Новая Деревня в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, предварительно, никто не пострадал.
Ранее системы ПВО перехватили два украинских БПЛА в Курской области, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru