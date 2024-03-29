Гладков сообщил о трех пострадавших при атаке дрона на дом в Белгороде

«Ситуация очень сложная. Три человека ранены», - сказал он.

Украинский беспилотник 29 марта врезался в многоквартирный дом в Белгороде. В результате инцидента погиб один человек. На место происшествия прибыли оперативные службы.

Ранее Минобороны России сообщило о предотвращении атаки на объекты в Белгородской области со стороны Украины в ночь на пятницу. Силы противовоздушной обороны сбили 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», передает «Радиоточка НСН».

