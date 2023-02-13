Россия обозначила условие для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС

По его словам, руководство МАГАТЭ разрабатывает ориентировочный план договоренностей по зоне безопасности в районе ЗАЭС, но воплотить его в жизнь не удается, поскольку глава агентства Рафаэль Гросси вынужден консультироваться с Украиной, которая пока не дала четкого согласия на такие действия.

Вершинин выразил надежду, что договоренности по этому вопросу будут достигнуты. Он подчеркнул, что на кону судьба самого крупного европейского ядерного объекта, который оказался рядом с зоной ведения боевых действий. Возможная авария на ЗАЭС угрожает катастрофическими и непредсказуемыми последствиями в том числе и для соседних европейских государств, напомнил замминистра.

Ранее Гросси заявил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС остается крайне хрупкой и нестабильной. Об этом сообщило агентство НСН.

