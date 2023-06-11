Глава МАГАТЭ посетит Киев и Запорожскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Киев и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) на следующей неделе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации в воскресенье, 11 июня.

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МАГАТЭ собирается усилить присутствие на ЗАЭС. Конкретные даты визита Гросси в Киев и на атомную станцию не названы.

В МАГАТЭ ранее заявили, что опасаются нехватки воды для охлаждения реакторов Запорожской АЭС. В «Росатоме» сообщили о наличии запасных вариантов водоснабжения станции.

МИД РФ исключил размещение воинских контингентов и техники на территории ЗАЭС, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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