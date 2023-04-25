«Росэнергоатом»: Запорожская АЭС перейдет на российские стандарты работы к 2030 году

Сегодня выполняются процессы анализа, детализации и подготовки соответствующих производственных процессов к запуску. Переход на российские стандарты займет около семи лет потому, что в атомной сфере очень много нюансов. Это время уйдет на формирование особенностей, связанных с производственной деятельностью.

Ранее Минэнерго США уведомило Росатом об американских технологиях на Запорожской АЭС, сообщает «Радиоточка НСН».

