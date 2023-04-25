«Росэнергоатом»: Запорожская АЭС перейдет на российские стандарты работы к 2030 году

Работа на Запорожской атомной электростанции будет целиком переведена на российские стандарты к 2030 году, сообщает ТАСС со ссылкой на «Росэнергоатом».

Запорожская АЭС начала работать по российским стандартам

Сегодня выполняются процессы анализа, детализации и подготовки соответствующих производственных процессов к запуску. Переход на российские стандарты займет около семи лет потому, что в атомной сфере очень много нюансов. Это время уйдет на формирование особенностей, связанных с производственной деятельностью.

Ранее Минэнерго США уведомило Росатом об американских технологиях на Запорожской АЭС, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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