«Росэнергоатом»: Запорожская АЭС перейдет на российские стандарты работы к 2030 году
Работа на Запорожской атомной электростанции будет целиком переведена на российские стандарты к 2030 году, сообщает ТАСС со ссылкой на «Росэнергоатом».
Сегодня выполняются процессы анализа, детализации и подготовки соответствующих производственных процессов к запуску. Переход на российские стандарты займет около семи лет потому, что в атомной сфере очень много нюансов. Это время уйдет на формирование особенностей, связанных с производственной деятельностью.
Ранее Минэнерго США уведомило Росатом об американских технологиях на Запорожской АЭС, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru