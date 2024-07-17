Над Белгородской и Воронежской областями уничтожили три БПЛА

Российские военные сбили три украинских беспилотника самолетного типа над двумя регионами. Об этом сообщило Минобороны.

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«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Дежурные средства ПВО уничтожили один дрон над Белгородской областью, два БПЛА — над Воронежской.

Ранее 13 беспилотников ВСУ сбили над Ростовской, Курской, Воронежской, Белгородской областями, а также на западном побережье Крыма, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотники

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