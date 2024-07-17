Над Белгородской и Воронежской областями уничтожили три БПЛА
17 июля 202407:48
Российские военные сбили три украинских беспилотника самолетного типа над двумя регионами. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.
Дежурные средства ПВО уничтожили один дрон над Белгородской областью, два БПЛА — над Воронежской.
Ранее 13 беспилотников ВСУ сбили над Ростовской, Курской, Воронежской, Белгородской областями, а также на западном побережье Крыма, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru