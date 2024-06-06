Губернатор: В результате атаки БПЛА загорелся Новошахтинский НПЗ
6 июня 202403:34
На Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области в результате атаки украинского беспилотника возник пожар, сообщил в Telegram глава региона Василий Голубев.
По его словам, на месте работают службы экстренного реагирования. По предварительным данным, пострадавших нет.
Возгорание удалось локализовать на площади в 100 квадратных метров.
Как говорят очевидцы, до этого были слышны взрывы. По предварительным данным, работала система ПВО.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru