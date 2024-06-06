Губернатор: В результате атаки БПЛА загорелся Новошахтинский НПЗ

На Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области в результате атаки украинского беспилотника возник пожар, сообщил в Telegram глава региона Василий Голубев.

Атаковавшие НПЗ в Краснодарском крае дроны несли заряды с поражающими элементами

По его словам, на месте работают службы экстренного реагирования. По предварительным данным, пострадавших нет.

Возгорание удалось локализовать на площади в 100 квадратных метров.

Как говорят очевидцы, до этого были слышны взрывы. По предварительным данным, работала система ПВО.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АтакаВСУНПЗ

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