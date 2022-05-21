Губернатор Роман Старовойт уточнил данные об обстреле территории Курской области

Минометный обстрел в Глушковском районе затих, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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«Основной удар пришёлся по селу Попово-Лежачи. Судя по всему, противник целился в местную машинно-тракторную станцию. Однако техника оттуда была заблаговременно выведена», - уточнил Старовойт.

В населённых пунктах Глушковского района пострадавших и серьезных повреждений нет, рассказал губернатор Курской области.

По первоначальным данным, шла речь об обстреле поселка Тёткино в Глушковском районе.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ГубернаторОбстрелКурская Область
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