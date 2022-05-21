Губернатор Курской области Роман Старовойт раскрыл подробности минометного обстрела
21 мая 202216:33
Стали известны подробности миномётного обстрела села Попово-Лежачи в Глушковском районе. О них рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Зафиксировано попадание на свинотоварную ферму. Также выбиты стёкла в жилом доме на улице Первомайской», - раскрыл подробности инцидента глава региона.
Ранее минометный обстрел в Глушковском районе со стороны Украины затих, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+5 034 / сут.
Умерли
378 тыс.+102 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 288 / сут.
- Экс-министр транспорта Максим Соколов возглавил «Автоваз»
- Губернатор Курской области Роман Старовойт раскрыл подробности минометного обстрела
- Мурашко: В России нет зараженных оспой обезьян
- Россия запретила въезд 963 гражданам США и опубликовала список
- Губернатор Роман Старовойт уточнил данные об обстреле территории Курской области
- Новая кровь. В России отреагировали на данные Зеленского о численности ВСУ
- Зеленский раскрыл численность украинских войск - 700 тысяч человек
- Слуцкий прогнозирует знаковые события в ближайшее время в ДНР и ЛНР
- В Курской области со стороны Украины снова обстреляли поселок Тёткино в Глушковском районе
- Делегация РФ покинула встречу министров торговли АТЭС во время выступления США - Минэкономразвития
21 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru