Губернатор Курской области Роман Старовойт раскрыл подробности минометного обстрела

Стали известны подробности миномётного обстрела села Попово-Лежачи в Глушковском районе. О них рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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«Зафиксировано попадание на свинотоварную ферму. Также выбиты стёкла в жилом доме на улице Первомайской», - раскрыл подробности инцидента глава региона.

Ранее минометный обстрел в Глушковском районе со стороны Украины затих, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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ФОТО: telegram.org/z
ТЕГИ:УкраинаОбстрелКурская Область
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