Губернатор Анохин заявил об отражении попытки атаки украинских БПЛА в Смоленске

«Украинский режим с использованием БПЛА продолжает пытаться атаковать наш регион. В настоящее время отражена попытка нападения на объекты, расположенные на территории областного центра», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Анохин призвал население сохранять спокойствие и не снимать работу сил противовоздушной обороны.

Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 20 апреля над Смоленской областью нейтрализовали украинский беспилотник самолетного типа.

