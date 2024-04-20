Губернатор Анохин заявил об отражении попытки атаки украинских БПЛА в Смоленске
Попытку атаки беспилотников отразили в Смоленске. Об этом заявил глава Смоленской области Василий Анохин.
«Украинский режим с использованием БПЛА продолжает пытаться атаковать наш регион. В настоящее время отражена попытка нападения на объекты, расположенные на территории областного центра», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Анохин призвал население сохранять спокойствие и не снимать работу сил противовоздушной обороны.
Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 20 апреля над Смоленской областью нейтрализовали украинский беспилотник самолетного типа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru