Губернатор Анохин заявил об отражении попытки атаки украинских БПЛА в Смоленске

Попытку атаки беспилотников отразили в Смоленске. Об этом заявил глава Смоленской области Василий Анохин.

Под Смоленском при падении обломков БПЛА загорелся объект ТЭК

«Украинский режим с использованием БПЛА продолжает пытаться атаковать наш регион. В настоящее время отражена попытка нападения на объекты, расположенные на территории областного центра», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Анохин призвал население сохранять спокойствие и не снимать работу сил противовоздушной обороны.

Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 20 апреля над Смоленской областью нейтрализовали украинский беспилотник самолетного типа.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиСмоленск

Горячие новости

Все новости

партнеры