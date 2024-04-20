Минобороны: Над территорией России нейтрализовали 50 украинских дронов

Пятьдесят украинских беспилотников самолетного типа уничтожили и перехватили над восемью регионами России. Об этом сообщает Минобороны.

В результате атаки БПЛА в Белгородской области погибли два человека

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористических атак... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали 26 дронов над территорией Белгородской области, десять БПЛА – над Брянской областью, еще восемь аппаратов – над Курской. Кроме того, два беспилотника уничтожили и перехватили над Тульской областью, по одному дрону – над Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областями.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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