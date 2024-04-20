Минобороны: Над территорией России нейтрализовали 50 украинских дронов

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить ряд террористических атак... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали 26 дронов над территорией Белгородской области, десять БПЛА – над Брянской областью, еще восемь аппаратов – над Курской. Кроме того, два беспилотника уничтожили и перехватили над Тульской областью, по одному дрону – над Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областями.

