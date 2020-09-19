У саратовского губернатора Валерия Радаева выявили коронавирус

По словам Радаева, болезнь, которая протекает в легкой форме, позволяет работать дистанционно.

«Сдал тест, который показал положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. Продолжаю работать в дистанционном режиме», - сообщил губернатор.



Он также поблагодарил медиков «за их важный и нелегкий труд» и призвал пользователей беречь себя и близких.

Напомним, в России зафиксировали 1 097 251 случаев коронавирусной инфекции. Вылечились свыше 903 тысяч пациентов, погибли 19 339 человек.

