У саратовского губернатора Валерия Радаева выявили коронавирус
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что ушел на самоизоляцию. Его тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом он рассказал в своем Instagram.
По словам Радаева, болезнь, которая протекает в легкой форме, позволяет работать дистанционно.
«Сдал тест, который показал положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. Продолжаю работать в дистанционном режиме», - сообщил губернатор.
Он также поблагодарил медиков «за их важный и нелегкий труд» и призвал пользователей беречь себя и близких.
Напомним, в России зафиксировали 1 097 251 случаев коронавирусной инфекции. Вылечились свыше 903 тысяч пациентов, погибли 19 339 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru