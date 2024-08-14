Гладков: ВСУ повредили линию газоснабжения
Линия газоснабжения и четыре частных дома повреждены в селе Новая Таволжанка в Белгородской области после атаки Вооруженных сил Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление губернатора региона Вячеслава Гладкова.
По его словам, обошлось без пострадавших. Кроме того, ВСУ обстреляли еще два населенных пункта. В Белгородском районе в хуторе Церковный сгорели две легковых машины, поврежден производственный объект на территории сельхозпредприятия в результате атак двух БПЛА.
Также в результате детонации украинского беспилотника повреждена кровля в здании храма в селе Пороз. По предварительным данным, в обоих населенных пунктах пострадавшие отсутствуют.
Ранее средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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