Гладков: ВСУ повредили линию газоснабжения

По его словам, обошлось без пострадавших. Кроме того, ВСУ обстреляли еще два населенных пункта. В Белгородском районе в хуторе Церковный сгорели две легковых машины, поврежден производственный объект на территории сельхозпредприятия в результате атак двух БПЛА.

Также в результате детонации украинского беспилотника повреждена кровля в здании храма в селе Пороз. По предварительным данным, в обоих населенных пунктах пострадавшие отсутствуют.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

