Беспилотник ВСУ сбит над белгородской областью

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью, сообщило министерство обороны. Уточняется, что атака дрона была пресечена около 14:20 по московскому времени, передает RT.

С утра в регионе уже четыре раза объявлялась ракетная опасность. Губернатор Вячеслав Гладков также уточнил данные об ударах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки. Атакам подверглись населенные пункты в семи районах и городских округах.

В селе Черемошное Белгородского района мужчина получил тяжелые ранения в результате атаки дрона по легковому автомобилю. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в местах обстрелов зафиксированы повреждения домовладений и транспортных средств.

