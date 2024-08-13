Беспилотник ВСУ сбит над белгородской областью
Средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью, сообщило министерство обороны. Уточняется, что атака дрона была пресечена около 14:20 по московскому времени, передает RT.
С утра в регионе уже четыре раза объявлялась ракетная опасность. Губернатор Вячеслав Гладков также уточнил данные об ударах Вооруженных сил Украины за минувшие сутки. Атакам подверглись населенные пункты в семи районах и городских округах.
В селе Черемошное Белгородского района мужчина получил тяжелые ранения в результате атаки дрона по легковому автомобилю. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в местах обстрелов зафиксированы повреждения домовладений и транспортных средств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru