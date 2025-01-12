Гладков: В Белгородской области после атак ВСУ были повреждены семь объектов

В Белгородской области за сутки в результате атак ВСУ были повреждены семь объектов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Он напомнил, что в Белгородском районе украинский дрон атаковал автомобиль на перекрестке дорог Черемошное — Октябрьский. По словам губернатора, после этой атаки были повреждены два авто и квартира в одном из жилых многоэтажных домов. При этом в поселке Борисовка в результате атаки ВСУ была повреждена кровля коммерческого объекта.

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Гладков добавил, что в Краснояружском районе повредился инфраструктурный объект связи, а в селе Муром при сбросе снарядов с беспилотников — два нежилых здания.

За сутки ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области. Так, в течение 24 часов украинская сторона применила 90 снарядов и дронов. К счастью, большинство атак не привело к серьезным разрушениям и пострадавшим среди жителей.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Брянской области при атаке ВСУ погибла женщина.

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ФОТО: ТАСС
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