Гладков: В Белгородской области после атак ВСУ были повреждены семь объектов

В Белгородской области за сутки в результате атак ВСУ были повреждены семь объектов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Он напомнил, что в Белгородском районе украинский дрон атаковал автомобиль на перекрестке дорог Черемошное — Октябрьский. По словам губернатора, после этой атаки были повреждены два авто и квартира в одном из жилых многоэтажных домов. При этом в поселке Борисовка в результате атаки ВСУ была повреждена кровля коммерческого объекта.