Гладков: В Белгородской области после атак ВСУ были повреждены семь объектов
В Белгородской области за сутки в результате атак ВСУ были повреждены семь объектов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
Он напомнил, что в Белгородском районе украинский дрон атаковал автомобиль на перекрестке дорог Черемошное — Октябрьский. По словам губернатора, после этой атаки были повреждены два авто и квартира в одном из жилых многоэтажных домов. При этом в поселке Борисовка в результате атаки ВСУ была повреждена кровля коммерческого объекта.
Гладков добавил, что в Краснояружском районе повредился инфраструктурный объект связи, а в селе Муром при сбросе снарядов с беспилотников — два нежилых здания.
За сутки ВСУ атаковали шесть районов Белгородской области. Так, в течение 24 часов украинская сторона применила 90 снарядов и дронов. К счастью, большинство атак не привело к серьезным разрушениям и пострадавшим среди жителей.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Брянской области при атаке ВСУ погибла женщина.
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