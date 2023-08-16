CNN показал предоставленные СБУ видео ударов дронов по Крымскому мосту

Глава СБУ Василий Малюк в беседе с каналом признал, что Киев стоит за обеими атаками на переправу (в октябре 2022 года и летом 2023-го). По его словам, второй удар был нанесен морскими беспилотниками.

На опубликованных CNN кадрах показан экран пилота перед тем, как дрон Sea Baby доставил взрывчатку к одной из опор Крымского моста. Также СБУ обнародовала видео с моментом удара по дорожному участку переправы и атакой с противоположного направления по железнодорожному участку моста.

В материале телеканала использованы кадры с камер наблюдения на Крымском мосту. Каким образом они попали к СБУ, не уточняется.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев вновь попытался ударить по Крымскому мосту, используя переделанную в ударный вариант зенитную управляемую ракету С-200, напоминает RT.

