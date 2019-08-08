ДТП под Новороссийском. Что известно об аварии с 47 пострадавшими
Подробности страшного столкновения туристического автобуса и легкового автомобиля в материале НСН.
Вечером среды, 7 августа под Новороссийском произошло лобовое столкновение автобуса и легкового автомобиля, в результате которого погибли три человека и еще 44 были госпитализированы. ДТП произошло около 22:20 по московскому времени на 16-ом километре автодороги Новороссийск-Керченский пролив. После столкновения оба транспортных средства упали в обрыв глубиной порядка 30 метров.
По данным СМИ, в автобусе Hyundai, который направлялся из Пшады в Анапу, находились 41 человека, в том числе водитель и экскурсовод. Среди пассажиров автобуса были туристы из Краснодарского края, Московской области, Удмуртии и других регионов.
В легковом автомобиле Volkswagen Touareg находились четыре человека. По данным СМИ, родом из Челябинска. Трое из них, женщина и двое детей, погибли. Водителя иномарки госпитализировали с места ДТП с травмами средней тяжести.
Согласно предварительным выводам Следственного комитета об аварии, ни один из водителей не был в нетрезвом состоянии. По версии следствия, виновником смертельного ДТП стал водитель иномарки, который не сумел обогнать автобус. Предполагается, что в момент манёвра внедорожник задел автобус, после чего оба упали с обрыва.
В то же время в региональном МВД считают, что причиной ДТП стали действия водителя автобуса, который не справился с управлением. При этом, по данным источника «Интерфакса», водитель автобуса прошел проверку перед поездкой в санатории «Эллада», которому принадлежит транспортное средство.
Между тем, очевидец последствий страшной аварии рассказал «РИА Новостям», что место ДТП всегда было опасным. «Эта развилка всегда была опасной. Поток машин по трассе идет по маршруту Краснодар – Новороссийск, много фур… В сторону Анапы сложно повернуть и выехать сложно, особенно летом. Бывают, что выскакивают и бьются. Там нерегулируемый перекрёсток получается», — сказал Валерий Ворошилов, оказавшийся на месте аварии через 20 после ДТП.
В связи с дорожным происшествием на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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