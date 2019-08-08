ДТП под Новороссийском. Что известно об аварии с 47 пострадавшими

Вечером среды, 7 августа под Новороссийском произошло лобовое столкновение автобуса и легкового автомобиля, в результате которого погибли три человека и еще 44 были госпитализированы. ДТП произошло около 22:20 по московскому времени на 16-ом километре автодороги Новороссийск-Керченский пролив. После столкновения оба транспортных средства упали в обрыв глубиной порядка 30 метров.

По данным СМИ, в автобусе Hyundai, который направлялся из Пшады в Анапу, находились 41 человека, в том числе водитель и экскурсовод. Среди пассажиров автобуса были туристы из Краснодарского края, Московской области, Удмуртии и других регионов.

В легковом автомобиле Volkswagen Touareg находились четыре человека. По данным СМИ, родом из Челябинска. Трое из них, женщина и двое детей, погибли. Водителя иномарки госпитализировали с места ДТП с травмами средней тяжести.