МВД озвучило предварительную причину ДТП с автобусом под Новороссийском

Предварительной причиной смертельного ДТП под Новороссийском назвали действия водителя. Как сообщает "Интерфакс", в региональном МВД считают, что водитель автобуса не справился с управлением.

По данным источника агентства, водитель автобуса прошел проверку перед поездкой в санатории «Эллада», которому принадлежит транспортное средство.

Согласно последним данным, среди погибших числятся четыре пассажира, в том числе, два ребенка. Всего в автобусе находилось 40 человек.



