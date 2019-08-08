МВД озвучило предварительную причину ДТП с автобусом под Новороссийском
8 августа01:07
Предварительной причиной смертельного ДТП под Новороссийском назвали действия водителя. Как сообщает "Интерфакс", в региональном МВД считают, что водитель автобуса не справился с управлением.
По данным источника агентства, водитель автобуса прошел проверку перед поездкой в санатории «Эллада», которому принадлежит транспортное средство.
Согласно последним данным, среди погибших числятся четыре пассажира, в том числе, два ребенка. Всего в автобусе находилось 40 человек.
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ФОТО: depositphotos.com
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