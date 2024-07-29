Пострадавшим при сходе вагонов под Волгоградом положено до двух миллионов рублей
Решить вопрос о выплате компенсаций за физический ущерб при аварии на ж/д под Волгоградом удастся в досудебном порядке, но эти выплаты не будут превышать двух миллионов рублей, заявил НСН Валерий Карпов.
Получить компенсацию за физический ущерб можно в досудебном порядке, обратившись в страховую компанию, а требовать компенсацию за моральный вред придется от перевозчика, но уже через суд, рассказал в эфире НСН начальник управления контроля и организации страховых и компенсационных выплат Национального союза страховщиков ответственности Валерий Карпов.
В понедельник, 29 июля, в Волгоградской области грузовик «КАМАЗ» столкнулся с пассажирским поездом, в результате чего девять вагонов сошли с рельсов, семь из них перевернулись. Около 140 из 803 пассажиров пострадали. Карпов отметил, что страховая компания «СОГАЗ» готова осуществлять выплаты пострадавшим.
«То, что РЖД готов компенсировать стоимость билетов - это добровольная инициатива. Безусловно, найдутся люди, которые посчитают, что им причинен существенный моральный вред, но купить страховку от этого нельзя, поэтому люди могут получить компенсацию за это только через суд. Выплаты за вред здоровью можно получить в досудебном порядке. РЖД, как перевозчик, застрахован в страховой компании «СОГАЗ», они подтвердили, что договор есть, а также что они готовы осуществлять выплаты. Выплаты за вред здоровью сейчас проще получить: человек спокойно лечится, получает выписки из больничной карты, а потом их предъявляет страховщику вне зависимости от того, нёс ли пострадавший вообще какие-то расходы на лечение. В данном случае выплата осуществляет в соответствии с постановлением правительства и начисляется в зависимости от тяжести нанесенного вреда, то есть каждой травме противопоставлен определенный процент от страховой суммы (лимита) на одного пассажира - это два миллиона рублей. Например, если у человека сломана рука, то это, предположим, 200 тысяч рублей. Если две руки - 400 тысяч рублей. И так далее до двух миллионов рублей», - сказал собеседник НСН.
По его словам, компенсация за моральный ущерб может быть возмещена только через суд.
«Требовать компенсации за моральный вред можно только через суд и не со страховой компании, а непосредственно с перевозчика. Моральный вред - больше этический вопрос, чем экономический. Насколько я знаю, более 100 тысяч рублей компенсации редко у кого удается отсудить», - заключил Карпов.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее заявил, что восстановительные работы после схода вагонов пассажирского поезда под Волгоградом планируется завершить до 05:00 мск 30 июля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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