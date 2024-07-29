Пострадавшим при сходе вагонов под Волгоградом положено до двух миллионов рублей

По его словам, компенсация за моральный ущерб может быть возмещена только через суд.



«Требовать компенсации за моральный вред можно только через суд и не со страховой компании, а непосредственно с перевозчика. Моральный вред - больше этический вопрос, чем экономический. Насколько я знаю, более 100 тысяч рублей компенсации редко у кого удается отсудить», - заключил Карпов.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ранее заявил, что восстановительные работы после схода вагонов пассажирского поезда под Волгоградом планируется завершить до 05:00 мск 30 июля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

