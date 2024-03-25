Депутат Ющенко: ТВ-каналы не изменили сетку вещания 22 марта, чтобы не сеять панику

Телеканалы не стали менять сетку вещания 22 марта (в день теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл»), чтобы не посеять панику в обществе. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Ющенко.

SHAMAN исполнил «Реквием» в день траура по жертвам теракта в «Крокусе»

По его словам, часто Telegram-каналы грешат вбросами, цель которых — дестабилизировать россиян. Ющенко указал на то, что центральные телеканалы ни при каких условиях не должны это поддерживать.

Вместе с тем парламентарий указал на то, что телеканалы не показывали развлекательный контент 24 марта, в день общенационального траура.

Ранее певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил в соцсетях, что перевел 5 млн рублей на помощь пострадавшим в ходе теракта в «Крокус Сити Холле».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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