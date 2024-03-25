Депутат Ющенко: ТВ-каналы не изменили сетку вещания 22 марта, чтобы не сеять панику

По его словам, часто Telegram-каналы грешат вбросами, цель которых — дестабилизировать россиян. Ющенко указал на то, что центральные телеканалы ни при каких условиях не должны это поддерживать.

Вместе с тем парламентарий указал на то, что телеканалы не показывали развлекательный контент 24 марта, в день общенационального траура.

Ранее певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил в соцсетях, что перевел 5 млн рублей на помощь пострадавшим в ходе теракта в «Крокус Сити Холле».

