Депутат Ющенко: ТВ-каналы не изменили сетку вещания 22 марта, чтобы не сеять панику
Телеканалы не стали менять сетку вещания 22 марта (в день теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл»), чтобы не посеять панику в обществе. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Ющенко.
По его словам, часто Telegram-каналы грешат вбросами, цель которых — дестабилизировать россиян. Ющенко указал на то, что центральные телеканалы ни при каких условиях не должны это поддерживать.
Вместе с тем парламентарий указал на то, что телеканалы не показывали развлекательный контент 24 марта, в день общенационального траура.
Ранее певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил в соцсетях, что перевел 5 млн рублей на помощь пострадавшим в ходе теракта в «Крокус Сити Холле».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru