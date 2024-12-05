Четыре жителя Шебекино пострадали в результате обстрелов

Город Шебекино за сегодняшний день был дважды обстрелян украинскими военными. Ранения получили четыре мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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Всех пострадавших отправили в областную клиническую больницу. В городе в результате обстрелов повреждены восемь частных домов, в одном из которых перебило линию электропередачи и газопровод, пострадал один автомобиль.

Накануне в Шебекино после атак ВСУ были ранены трое мирных жителей.


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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелБелгородская область

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