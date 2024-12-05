Четыре жителя Шебекино пострадали в результате обстрелов

Всех пострадавших отправили в областную клиническую больницу. В городе в результате обстрелов повреждены восемь частных домов, в одном из которых перебило линию электропередачи и газопровод, пострадал один автомобиль.

Накануне в Шебекино после атак ВСУ были ранены трое мирных жителей.



