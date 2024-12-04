Гладков: Мирный житель был ранен в результате атаки ВСУ по Шебекино
Мирный житель был ранен в результате обстрела города Шебекино со стороны ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением спины доставили в Шебекинскую ЦРБ.
Он также отметил, что ВСУ снова обстреляли Шебекино кассетными боеприпасами.
«Обнаружены суббоеприпасы «колокольчик». Будьте осторожны, внимательно смотрите под ноги и не поднимайте с земли подозрительные предметы», - написал губернатор.
Ранее Гладков заявил, что в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области был атакован движущийся автомобиль, в результате был ранен мужчина, сообщает RT.
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