Прокурор запросил для экс-схиигумена Сергия четыре года колонии
Гособвинение обратилось в Измайловский суд Москвы с просьбой приговорить к четырём годам колонии бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает РИА Новости.
Прокурор просил признать экс-духовника Среднеуральского женского монастыря виновным в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, и назначить ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Бывший священнослужитель был задержан в декабре 2020 года. За критику церковных и светских властей в связи с закрытием храмов из-за пандемии коронавируса его лишили сана и отлучили от церкви. Свою вину Сергий не признаёт.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+33 860 / сут.
Умерли
274 тыс.+1 209 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+27 700 / сут.
- Прокурор запросил для экс-схиигумена Сергия четыре года колонии
- Пьяный всадник с шашкой прискакал за хлебом в магазин в Курской области. Видео
- Объём кредитов Россиян превысил 24 триллиона рублей
- В России представили хартию «Цифровая этика детства»
- Власти Москвы провели серию информационных встреч с трудовыми мигрантами
- Польские власти запретили полёты в Африку и продлили карантин
- Женщина стала жертвой урагана в Стамбуле
- Рогозин призвал запустить станцию к Венере к 2030 году
- Умер один из создателей мультфильмов о коте Леопольде
- Зимнюю Универсиаду-2021 отменили из-за нового штамма коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru