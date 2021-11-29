Прокурор запросил для экс-схиигумена Сергия четыре года колонии

Гособвинение обратилось в Измайловский суд Москвы с просьбой приговорить к четырём годам колонии бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает РИА Новости.

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Прокурор просил признать экс-духовника Среднеуральского женского монастыря виновным в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, и назначить ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Бывший священнослужитель был задержан в декабре 2020 года. За критику церковных и светских властей в связи с закрытием храмов из-за пандемии коронавируса его лишили сана и отлучили от церкви. Свою вину Сергий не признаёт.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеУголовное ДелоСвященникиСхимонах Сергий
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