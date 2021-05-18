Расследование по делу экс-схиигумена Сергия завершено
Расследование по делу бывшего схимонаха Сергия (Романова) завершено, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката экс-священнослужителя Светлану Герасимову.
Как отметила защитник, сейчас идет ознакомление с материалами дела, позже оно будет утверждено прокуратурой и передано в суд.
Герасимова добавила, что пока не известно, сколько времени потребуется на ознакомление, однако ограничений нет.
Бывшего духовника Среднеуральского женского монастыря, лишенного сана и отлученного от церкви за критику церковных и светских властей в связи с закрытием храмов из-за пандемии коронавируса, задержали в декабре. Экс-священнослужителя обвиняют в склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств. Свою вину он не признает. Бывший схимонах арестован до 28 мая, он находится в столичном СИЗО «Матросская тишина».
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