БПЛА повредил объект связи в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал инфраструктурный объект связи в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, никто из жителей не пострадал. На место происшествия отправились оперативные службы.

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Село, подвергшееся атаке располагается примерно в двух километрах от границы с Украиной. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины, он регулярно подвергается обстрелам со времени начала военной операции на Украине.

Украинский дрон был сбит днем в воскресенье, 18 февраля, из стрелкового оружия в Белгородской области. Беспилотник сдетонировал в воздухе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

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ФОТО: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская область

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