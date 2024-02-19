БПЛА повредил объект связи в Белгородской области
Беспилотник ВСУ атаковал инфраструктурный объект связи в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, никто из жителей не пострадал. На место происшествия отправились оперативные службы.
Село, подвергшееся атаке располагается примерно в двух километрах от границы с Украиной. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины, он регулярно подвергается обстрелам со времени начала военной операции на Украине.
Украинский дрон был сбит днем в воскресенье, 18 февраля, из стрелкового оружия в Белгородской области. Беспилотник сдетонировал в воздухе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru