БПЛА повредил объект связи в Белгородской области

Село, подвергшееся атаке располагается примерно в двух километрах от границы с Украиной. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины, он регулярно подвергается обстрелам со времени начала военной операции на Украине.

Украинский дрон был сбит днем в воскресенье, 18 февраля, из стрелкового оружия в Белгородской области. Беспилотник сдетонировал в воздухе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

