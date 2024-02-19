Два дрона ВСУ сбили над Брянском

Два украинских беспилотника сбили над Брянском, сообщил в своих соцсетях губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Над Брянской областью сбили второй украинский дрон

В результате инцидента никто не пострадал, отметил глава региона.

Богомаз выразил благодарность подразделениям ПВО Минобороны России.

Ранее губернатор сообщил, что над регионом сбили украинский реактивный дрон самолетного типа, пишет RT. В Минобороны подтвердили уничтожение БПЛА около 7:30 мск.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаВСУПВОБрянская Область

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