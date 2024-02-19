Украинский дрон сбили из стрелкового оружия в Белгородской области

О разрушениях и пострадавших не в результате детонации дрона не сообщалось.

О том, что село Журавлевка было атаковано дроном-камикадзе сообщал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Два украинских беспилотника сбили над Брянском в понедельник, 19 февраля, сообщил в своих соцсетях губернатор Брянской области Александр Богомаз.



