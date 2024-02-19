Украинский дрон сбили из стрелкового оружия в Белгородской области

Украинский дрон был сбит днем в воскресенье, 18 февраля, из стрелкового оружия в Белгородской области. Беспилотник сдетонировал в воздухе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Он уточнил, что инцидент произошел в приграничном с Украиной Белгородском районе.

Два дрона ВСУ сбили над Брянском

О разрушениях и пострадавших не в результате детонации дрона не сообщалось.

О том, что село Журавлевка было атаковано дроном-камикадзе сообщал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Два украинских беспилотника сбили над Брянском в понедельник, 19 февраля, сообщил в своих соцсетях губернатор Брянской области Александр Богомаз.


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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Белгородская областьБеспилотники

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