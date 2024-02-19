Украинский дрон сбили из стрелкового оружия в Белгородской области
Украинский дрон был сбит днем в воскресенье, 18 февраля, из стрелкового оружия в Белгородской области. Беспилотник сдетонировал в воздухе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Он уточнил, что инцидент произошел в приграничном с Украиной Белгородском районе.
О разрушениях и пострадавших не в результате детонации дрона не сообщалось.
О том, что село Журавлевка было атаковано дроном-камикадзе сообщал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Два украинских беспилотника сбили над Брянском в понедельник, 19 февраля, сообщил в своих соцсетях губернатор Брянской области Александр Богомаз.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru