Более 50 домов повреждены после атак ВСУ на Кубань

В результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины на Славянский и Северский районы Краснодарского края поврежден 51 дом, сообщает RT.

На Черным морем сбили беспилотник

Весь ущерб зафиксирован экспертами. Владельцам окажут помощь в восстановлении жилья.

Ранее при обстреле трех селений Белгородской области пострадал мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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