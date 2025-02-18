Более 50 домов повреждены после атак ВСУ на Кубань
18 февраля 202500:17
В результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины на Славянский и Северский районы Краснодарского края поврежден 51 дом, сообщает RT.
Весь ущерб зафиксирован экспертами. Владельцам окажут помощь в восстановлении жилья.
Ранее при обстреле трех селений Белгородской области пострадал мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru