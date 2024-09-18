Богомаз: В Брянской области сбили еще три БПЛА ВСУ

Еще три беспилотных летательных аппарата самолетного типа Украины уничтожены силами ПВО над Брянской областью, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.

Силы ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотников ВСУ

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Вечером 17 сентября, губернатор сообщал об 11 сбитых беспилотниках в области.

Ранее в Шебекинском округе дрон атаковал легковой автомобиль, два человека ранены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотники

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