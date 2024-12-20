«Без паники и дружно в укрытия»: Жительница Рыльска об украинском обстреле

По ее словам, военная инспекция делает обходы населения и рассказывает местным жителям, как себя вести во время воздушной тревоги.

«Военная инспекция ходит по домам. Местные люди в курсе событий, конечно же, все передается. Люди слышат, люди знают, ходят в укрытия в случае прилетов», - заключила очевидица.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что в результате украинского обстрела Рыльска, по предварительным данным, есть погибшие, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

