«Без паники и дружно в укрытия»: Жительница Рыльска об украинском обстреле

Жительница Рыльска рассказала НСН, что ВСУ обстреляли район Успенского собора.

Жители города Рыльск в Курской области помогают друг другу и не поддаются панике, рассказала НСН местная жительница.

Хинштейн: ВСУ продолжают обстреливать Рыльск

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ранее заявил, что удар по Рыльску наносился из РСЗО HIMARS. ВСУ, по словам Хинштейна, сознательно выбирают целями мирные объекты. Так, в результате атаки повреждены здания ДК, колледжа, школы, пожарной части.

«У нас были прилеты, четыре прилета где-то. Это все было в районе Успенского собора, седьмой школы, местного ДК. Жертвы точно есть. Горожане помогают друг другу. Все дружно в укрытия уходят. У нас паники особо не было», - сказала собеседница НСН.
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По ее словам, военная инспекция делает обходы населения и рассказывает местным жителям, как себя вести во время воздушной тревоги.

«Военная инспекция ходит по домам. Местные люди в курсе событий, конечно же, все передается. Люди слышат, люди знают, ходят в укрытия в случае прилетов», - заключила очевидица.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что в результате украинского обстрела Рыльска, по предварительным данным, есть погибшие, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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