«Без паники и дружно в укрытия»: Жительница Рыльска об украинском обстреле
Жительница Рыльска рассказала НСН, что ВСУ обстреляли район Успенского собора.
Жители города Рыльск в Курской области помогают друг другу и не поддаются панике, рассказала НСН местная жительница.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ранее заявил, что удар по Рыльску наносился из РСЗО HIMARS. ВСУ, по словам Хинштейна, сознательно выбирают целями мирные объекты. Так, в результате атаки повреждены здания ДК, колледжа, школы, пожарной части.
«У нас были прилеты, четыре прилета где-то. Это все было в районе Успенского собора, седьмой школы, местного ДК. Жертвы точно есть. Горожане помогают друг другу. Все дружно в укрытия уходят. У нас паники особо не было», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, военная инспекция делает обходы населения и рассказывает местным жителям, как себя вести во время воздушной тревоги.
«Военная инспекция ходит по домам. Местные люди в курсе событий, конечно же, все передается. Люди слышат, люди знают, ходят в укрытия в случае прилетов», - заключила очевидица.
Ранее в Следственном комитете России сообщили, что в результате украинского обстрела Рыльска, по предварительным данным, есть погибшие, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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