Бастрыкин поручил СК возбудить дело из-за обстрела ВСУ Курской области
После обстрела Вооруженными силами Украины территории Курской области глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщают в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелом ВСУ территории Курской области. Сообщается, что под ударом оказался поселок Гордеевка. Мирные жители не пострадали, но повреждены дома и линия электропередачи», - отмечается в заявлении.
Следователи СК РФ в рамках открытого дела дадут правовую оценку инциденту и установят причастных к совершению преступления лиц.
Ранее село Гордеевка в Курской области подверглось минометному обстрелу со стороны Украины в июне, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
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