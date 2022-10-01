Бастрыкин поручил СК возбудить дело из-за обстрела ВСУ Курской области

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелом ВСУ территории Курской области. Сообщается, что под ударом оказался поселок Гордеевка. Мирные жители не пострадали, но повреждены дома и линия электропередачи», - отмечается в заявлении.

Следователи СК РФ в рамках открытого дела дадут правовую оценку инциденту и установят причастных к совершению преступления лиц.

Ранее село Гордеевка в Курской области подверглось минометному обстрелу со стороны Украины в июне, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

