Алаудинов: «Ахмат» более 10 часов вел бои, уничтожая ВСУ
Спецназ «Ахмат» больше 10 часов вел бои на двух участках в Курской области, сообщил в Telegram замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, уничтожено большое количество личного состава Вооруженных сил Украины. «Действительно, [противник] несет очень большие потери», — заявил Алаудинов.
Кроме того, уничтожено несколько единиц техники, в том числе артиллерия, АГС и минометы.
Ранее Алаудинов заявил, что нанесено серьезное поражение ВСУ в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru