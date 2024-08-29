Алаудинов: «Ахмат» более 10 часов вел бои, уничтожая ВСУ

Спецназ «Ахмат» больше 10 часов вел бои на двух участках в Курской области, сообщил в Telegram замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

Алаудинов: освобождены два населенных пункта в Курской области

По его словам, уничтожено большое количество личного состава Вооруженных сил Украины. «Действительно, [противник] несет очень большие потери», — заявил Алаудинов.

Кроме того, уничтожено несколько единиц техники, в том числе артиллерия, АГС и минометы.

Ранее Алаудинов заявил, что нанесено серьезное поражение ВСУ в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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