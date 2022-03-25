Адвокат: депутат Рашкин договорился о покупке лося

По его словам, изначально в обвинительных документах фигурировала сумма 80 тысяч рублей, сразу оплаченная Рашкиным, однако затем представителем прокуратуры была озвучена сумма ущерба в размере 400 тысяч рублей.

Лазарев отметил, что депутат заплатил и эти деньги, а затем еще 148 тысяч рублей процессуальных издержек.

Защитник добавил, что Рашкин также «сотказался от охоты и договорился привезти живую лосиху».

Ранее Лазарев заявил, что суд в Саратове отменил Рашкину запрет определённых действий, заменив его на подписку о невыезде.

По данным следствия, депутат в ночь на 29 октября 2021 года без лицензии застрелил лося в Саратовской области. При этом Рашкин пытался скрыть следы преступления. Депутату-коммунисту было предъявлено обвинение по статье «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору», ему грозит штраф до 1 млн рублей (или в размере зарплаты за три-пять лет) либо 3-5 лет лишения свободы.

